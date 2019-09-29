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Воскресенье, 29.09.2019
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"Предсказывает" ход игры: ИИ помогает с тактикой баскетбольным тренерам (Видео)

"Предсказывает" ход игры: ИИ помогает с тактикой баскетбольным тренерам (Видео)
12:53 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Система может показать тренерам и игрокам, как защитники, вероятно, будут реагировать на новые действия.

Исследователи придумали ИИ после того, как поняли, что тренеры не всегда понимают как на их тактику отреагирует соперник. Новая программа, работающая на основе ИИ, может до начала матча показать как будет развиваться поединок.

Для того, чтобы ИИ имитировал предстоящий матч, эскизы с тактикой тренера загружают на виртуальную тактическую доску. Одна команда представлена там в виде красных точек, а другая — в виде синих.

После того, как виртуальные игроки перемещаются для обозначения движения и пасов, ИИ, подготовленный Национальной баскетбольной ассоциацией с использованием данных о движении игроков, превращает эти упрощенные наброски в реалистичную симуляцию движения игроков нападения и обороны во время игры.

Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)

Основополагающим механизмом является генеративная состязательная сеть, которая настраивает две программы для борьбы друг с другом. Одна из его частей делает наброски и пытается генерировать реалистичные движения игрока, а другая — дает обратную связь о том, насколько близко эти данные соответствуют реальным. Со временем это приводит к тому, что игры становятся все более реалистичными.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ.
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