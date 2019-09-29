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Компания Apple признала уязвимость всех iPhone

Компания Apple признала уязвимость всех iPhone
14:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости технологии:Сотни миллионов устройств iPhone подвержены этой уязвимости: любое устройство, начиная с iPhone 4S (чип A5) через iPhone 8 и iPhone X (чип A11).

Исследователь по кибербезопасности под псевдонимом axi0mX обнаружил критическую уязвимость в iOS-устройствах, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X).

Этот код называется checkm8. Он является уязвимостью типа bootrom, которая может дать хакерам доступ к iPhone, который Apple не сможет блокировать.

Он использует уязвимость в исходном коде, которая попадает на устройства iOS при загрузке.

По информации исследователя, Apple уже исправила недостаток в прошлогодних процессорах A12. Поэтому новые смартфоны iPhone XS / XR и 11/11 Pro не будут нарушены.

Как будет выглядеть новый iPhone 12 (Фото)

Как она может навредить? Хакеры могут использовать эту уязвимость для обхода блокировки учетных записей Apple iCloud, которые используются для того, чтобы найти потерянные устройства, или для установки программ, которые воруют пользовательскую информацию.

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Все по теме:

Apple, iPhone, Смартфон, Технологии, Исследователь, Техно, iPhone 8, checkm8.
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