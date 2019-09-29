"Яблоко" на смартфонах Apple будет светиться: детали

Новости технологии:Новый патент указывает на то, что Apple решила задействовать свой фирменный логотип - яблоко в новых гаджетах.

Логотип получит светодиод и будет светиться разными цветами. Пользователи смогут сами настроить его цвет и выбрать, когда и как он будет светиться.

Например, яблоко сможет сообщать о том, что на смартфон пришло новое сообщение, уведомление либо пропущен вызов. Также оно сможет мигать, чтобы еще больше привлечь внимание владельца.

В настройках можно будет скрыть такие оповещения, сделав логотип под цвет корпуса.

Пока это всего лишь патент, поэтому нет гарантии того, что Apple добавит светодиодный логотип в новые устройства. Но эта идея уже не новая: в старых MacBook на протяжении долгих лет были светящиеся логотипы.