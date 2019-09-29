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"Яблоко" на смартфонах Apple будет светиться: детали

"Яблоко" на смартфонах Apple будет светиться: детали
19:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новый патент указывает на то, что Apple решила задействовать свой фирменный логотип - яблоко в новых гаджетах.

Логотип получит светодиод и будет светиться разными цветами. Пользователи смогут сами настроить его цвет и выбрать, когда и как он будет светиться.

Например, яблоко сможет сообщать о том, что на смартфон пришло новое сообщение, уведомление либо пропущен вызов. Также оно сможет мигать, чтобы еще больше привлечь внимание владельца.

В настройках можно будет скрыть такие оповещения, сделав логотип под цвет корпуса.

Компания Apple признала уязвимость всех iPhone

Пока это всего лишь патент, поэтому нет гарантии того, что Apple добавит светодиодный логотип в новые устройства. Но эта идея уже не новая: в старых MacBook на протяжении долгих лет были светящиеся логотипы.

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Apple, Логотип, Смартфоны, Яблоко, Светящейся логотип.
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