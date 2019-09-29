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Презентация Meizu: дата и анонс смартфона 16T (Фото)

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Презентация Meizu: дата и анонс смартфона 16T (Фото)
22:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сегодня появилась информация о еще одной новинке - Meizu 16T.

Когда?

Слухи о выходе Meizu 16T ходили еще с начала года, однако теперь смартфон получил дату анонса. Судя по приглашению, снимки которого появились в соцсетях, презентация пройдет 23 октября.

Чего ждать

Ранее смартфон прошел необходимую сертификацию, благодаря чему известны многие его характеристики. Итак, буква T в названии означает Turbo, то есть гаджет будет игровым. Meizu 16T получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2232×1080 пикселей, процессор Snapdragon 855+, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Основная камера здесь тройная (12+8+5 МП), фронталка 16-мегапиксельная. Внутри установлен аккумулятор на 4400 мАч. Габариты смартфона 159,63×78,2×8,3 мм, вес - 183 г.

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По слухам, Meizu 16T приятно удивит своим ценником - около $350.

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Фото, Презентация, Meizu, 23 октября, Meizu 16T.
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