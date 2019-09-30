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Инженеры сделали поведение роботов-животных более реалистичными (Видео)

Инженеры сделали поведение роботов-животных более реалистичными (Видео)
20:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Разработан и протестирован комплекс алгоритмов, который позволяет роботам двигаться более естественно.

На рынке уже существуют работы, которые похожи на животных, однако такие модели имеют и недостаток – "механическую ходьбу", которая существенно отличает роботов от живых созданий.

Что известно о разработке? Благодаря установленным вспомогательным датчикам и специальному программному алгоритму, движения роботов, по заявлению разработчиков, будут практически полностью дублировать движения реальных животных, сообщает Engadget.

Система основана на анализе поведения позвонков в соответствии с колебаниями нейронов в спинном мозге. Также учитывается и положение датчиков относительно земли для контроля баланса. Кроме того, инженеры использовали камеры и лидары для того, чтобы работы не сталкивались с препятствиями. 

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Еще одна особенность разработки – отсутствие необходимости вносить изменения в базовую конструкцию работа: нужно лишь оборудовать конкретную модель набором сенсоров и системой слежения.

Будущее разработки. Сейчас новая система проходит "обкатку" в лаборатории университета. В будущем, по заверениям исследователей, вполне вероятно появление механических домашних питомцев, которые будут двигаться так же реалистично, как настоящие животные.

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Роботы, Животные, Технологии, Техно, Роботы-животные.
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