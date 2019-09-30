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Логотип Apple получит ряд полезных функций (Видео)

Логотип Apple получит ряд полезных функций (Видео)
21:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Логотип может переливаться разными цветами или мигать, чтобы привлечь внимание пользователя.

Логотип яблока в iPhone всегда имел лишь декоративную функцию. Однако, согласно новому патенту, Apple намерена сделать свой логотип на устройствах более полезным и функциональным.

Какие изменения ждут логотип? В одном из последних патентов Apple речь идет об использовании логотипа на задней стороне смартфона в качестве индикатора новых сообщений, сообщает The Verge.

Согласно описанию, он может загораться при входящем звонке, напоминании календаря или во время других событий. 

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Кроме того, в документе говорится, что таким образом получится персонализировать внешний вид устройства.

Какие устройства получат "обновленный" логотип? Интересно, что в патенте говорится об использовании подобного логотипа не только в iPhone, но и других продуктах компании, таких как iPad, iMac или MacBook. Последнее особенно интересно, ведь до 2015 года в ноутбуках Apple на задней крышке и так было яблоко, что светится.

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Apple, Технологии, Техно, Логотип Apple.
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