Перезаряжается до 500 раз: новый тип батарей на подходе

Новости технологии:Ученые представили первую углекислотную батарею.

Инженеры из MIT представили первую в мире полностью перезаряжаемую углекислотную батарею с продолжительностью жизни более 500 циклов. Об этом пишет New Atlas.

Поиск передовых материалов, которые могут вывести технологию батарей на новый уровень, привел к появлению необычных аккумуляторов. Например, потенциальные литий-углекислотные батареи могут вмещать энергии в 7 раз больше, чем современные литий-ионные аккумуляторы.

Ученые из MIT впервые создали рабочую литий-углекислотную батарею, которая использует абсолютно новый тип электрохимической реакции. При этом предыдущие попытки создать аналогичный вид батарей были провальными, поскольку ученым не удавалось сделать их перезаряжаемыми — углерод скапливался на катализаторе во время зарядки и не давал проходить току.

"Накопление углерода не только блокирует активные центры катализатора и предотвращает диффузию углекислого газа, но также запускает разложение электролита в заряженном состоянии", - Алиреза Ахмадипаридари, первый автор статьи.

Исследователи обнаружили, что для решения этой проблемы необходимо внедрить в устройство несколько новых материалов. Они интегрировали нанофлаки дисульфида молибдена в катодный катализатор и использовали гибридный электролит нового типа из ионной жидкости и диметилсульфоксида.

Пока готовый продукт нельзя использовать на коммерческой основе. Тем не менее, такие исследования позволяют инженерам и дальше заниматься разработкой новых батарей.