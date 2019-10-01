Когда ждать новинку?: дата выхода Xiaomi Mi Mix Alpha

Новости технологии:Вскоре после анонса смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha в сети начали появляться объявления о продажи новинки, однако официальную дату релиза вендор так и не объявил.

Пролить свет на ситуацию взялся один из менеджеров китайской компании.

Когда ждать новинку? По заявлению менеджера по продвижению бренда Xiaomi Эдварда Бишопа, Mi Mix Alpha не поступит в продажу до конца 2019 года. В октябре будет представлена новая модель в линейке CC, а появление в продаже концептфона с необычным дисплеем стоит ожидать не ранее 2020 года.

Ранее глава Xiaomi сообщал, что смартфон очень сложен в производстве - не исключено, что именно это стало причиной задержки поставок.

Основные характеристики. Xiaomi Mi Mix Alpha Xiaomi Mi Mix Alpha: представили революционный смартфон с 108-мегапиксельной камерой создавался компанией в течение двух лет, а на его разработку было потрачено около 70 миллионов долларов. Устройство получило дисплей, занимающий 180,6% поверхности корпуса, 108-мегапиксельную основную камеру и 16 ГБ оперативки.

Розничная цена новинки составит более 2 800 долларов, при этом Xiaomi вероятно будет продавать гаджет себе в убыток.

Точная дата начала продаж Xiaomi Mi Mix Alpha остается неизвестной.