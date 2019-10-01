Очистить воздух от формальдегидов: Dyson Pure Cryptomic за $650 поможет в этом (Фото)

Новости технологии:Одним из основных загрязнителей воздуха является формальдегид.

Даже небольшая концентрация этого вещества раздражает нос, горло и глаза. Существующие очистители воздуха, работающие на угольных фильтрах, просто «запирают» вредные вещества в себе, из-за чего фильтры приходится часто менять. Инженеры из Dyson создали изящное решение, которое полностью избавляет воздух от ненужных элементов. Очиститель Pure Cryptomic доступен в двух вариантах: вентилятор и вентилятор с обогревателем. Они стоят $650 и $750 соответственно.

Как защищает?

Устройство автоматически распознает и захватывает загрязнители, даже не беспокоя пользователя потоком воздуха. LCD дисплей показывает информацию о составе воздуха, а также время до смены фильтра. Как сообщает Dyson, комбинированный фильтр захватывает 99,95% частиц. Однако новая функция разлагает формальдегид на молекулярном уровне, превращая его в небольшие количества воды и углекислого газа. Вредные вещества выделяются освежителями воздуха, краской, мебелью, бытовой химией. Как сообщает Агентство Защиты Окружающей Среды, формальдегиды не только раздражают кожу и слизистые оболочки, но также могут повысить риск возникновения рака.

Что еще умеет?

Устройство имеет ряд других функций, таких как таймер, ночной режим, приложение Link для контроля за работой со смартфона. Также безлопастной вентилятор наклоняется на 45 градусов вверх или вниз и вращается на 350 градусов вокруг своей оси.