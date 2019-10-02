Компания Bluehole анонсировала упрощенную версию популярной игры (Видео)

Новости технологии:Бесплатная версия игры PUBG Lite будет доступной и в Украине.

В январе этого года компания Bluehole анонсировала упрощенную версию популярной игры PUBG. Эту версию тестировали геймеры в Таиланде. И сегодня игру уже готовят к мировому релизу.

Сейчас стало известно, что PUBG Lite планируют запустить на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе, в частности игра будет доступной и в Украине.

Полный список стран есть на официальном сайте. Глобальный релиз игры запланирован на 10 октября.

Что известно о PUBG Lite? Она отличается от стандартной версии упрощенной графикой, бесплатной моделью распространения, при этом и системные требования у нее ниже.

PUBG Lite: видео трейлер

В общем, PUBG Lite напоминает мобильную версию PUBG. Играть в этой версии можно только от третьего лица на картах Erangel и Miramar.