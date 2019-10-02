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DeepPoseKit: создан новый метод на основе ИИ, который поможет исследовать животных

DeepPoseKit: создан новый метод на основе ИИ, который поможет исследовать животных
11:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Новый метод улучшает измерение поведения животных с помощью глубокого обучения.

Набор инструментов для глубинного обучения под названием DeepPoseKit позволяет автоматически обнаружить части тела животных на фото или видео с высокой скоростью и точностью; причем программе не требуются физические маркеры. Этот метод может использоваться для наблюдениями за животными в лабораторных условиях или среде обитания.

Изучение животных в среде дает исследователям доскональное знание их поведенческого репертуара. Но поведение трудно определить только путем полевого наблюдения: предвзятость и низкая наблюдательность снижает количество и качество данных.

На помощь ученым может прийти машинное обучение. В последние годы исследователи разработали инструменты, которые позволяют автоматически отслеживать местоположение частей тела животных по изображениям или видео. Однако эти методы имеют недостатки, которые ограничивают их эффективность — к примеру, они очень медленные.

Новые методы используют эффективную модель глубокого изучения для обнаружения частей тела на изображениях, а также быстрый алгоритм расчета их местоположения. Результаты этого исследования также показывают, что новые методы могут применяться для различных видов животных и даже в экспериментальных условиях.

"DeepPoseKit позволяют нам точно знать, что каждое животное делает в группе и как оно взаимодействует с окружающей средой. Существующие технологии, такие как GPS, снижают данные до единой точки в пространстве, что ограничивает типы вопросов, на которые вы можете ответить как ученый", — отмечают исследователи.

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Исследователи уверены, что благодаря высокой производительности и простоте использования программного интерфейса DeepPoseKit может сразу же принести пользу ученым в различных областях — таких как нейронаука, психология и экология. Работа над этой темой может также иметь приложения, которые влияют на нашу повседневную жизнь, например, усовершенствование аналогичных алгоритмов распознавания жестов, используемых на смартфонах, или диагностика и мониторинг заболеваний.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, Поведение животных, ИИ.
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