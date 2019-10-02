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Apple iPhone 11 протестовали на прочность (Видео)

Apple iPhone 11 протестовали на прочность (Видео)
18:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новинку от Apple блогер проверил в фирменном наборе тестов.

Популярный блогер JerryRigEverything, известный своими краш-тестами гаджетов, испытал на прочность iPhone 11. 

Первое испытание заключалось в проверке на устойчивость к царапинам. Ничего особенного iPhone 11 здесь не показал. Как и в большинстве современных смартфонов следы на экране стали заметны на шестом уровне "остроты" инструмента. А на 7 и 8 уровне появились глубокие царапины.

Пластиковую прослойку между экраном и корпусом и сам металлический каркас довольно легко можно поцарапать ножом. При этом стеклянная задняя панель очень неплохо показала себя в тесте на "царапанье". 

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Во время нагрева экрана огнем на дисплее появилось черное пятно, правда оно исчезло через несколько секунд.

В финальном тесте на заламывание iPhone 11 также показал хороший результат – блогер так и не смог его разломать руками.

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Все по теме:

Apple, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, iPhone 11, Apple iPhone 11.
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