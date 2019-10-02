Вскоре Xiaomi выпустит новинку RedmiBook 14 (Фото)

Новости технологии:Вместе с линейкой смартфонов Redmi K20 компания Xiaomi еще весной показала первый ноутбук суббренда - RedmiBook 14.

Что известно?

RedmiBook 14 прошел сертификацию в Евразийской Экономической Комиссии (EEC). Это значит, что производитель собирается выпустить его на глобальном рынке.

Когда точно состоится анонс - неизвестно. Можно лишь предположить, что ноутбук появится за пределами Поднебесной до конца года.

Напомним, RedmiBook 14 имеет металлический корпус толщиной 17 мм, 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, 256/512 ГБ SSD, 8 ГБ ОЗУ, 46-ваттный аккумулятор и стереодинамики с технологией DTC Sound.

Обзор ноутбука Redmibook 14 — компактный, металлический, с 8 часами работы от батареи и адекватной производительностьюhttps://t.co/thFrl7j87S pic.twitter.com/aFtc6jBkGv — (@OnlinerBY) 18 июля 2019 г.

Работает устройство на четырехъядерном процессоре Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U в паре с системой охлаждения и дискретной графикой Nvidia GeForce MX250. Из портов у него есть два USB 3.0 Type-A, один USB 2.0 Type-A, HDMI и 3.5-миллиметровый разъем для наушников.

За RedmiBook 14 в Китае просят от 576 долларов США. В наших краях ценник явно будет выше.