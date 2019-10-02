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Вскоре Xiaomi выпустит новинку RedmiBook 14 (Фото)

Вскоре Xiaomi выпустит новинку RedmiBook 14 (Фото)
20:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Вместе с линейкой смартфонов Redmi K20 компания Xiaomi еще весной показала первый ноутбук суббренда - RedmiBook 14.

Что известно?

RedmiBook 14 прошел сертификацию в Евразийской Экономической Комиссии (EEC). Это значит, что производитель собирается выпустить его на глобальном рынке.

Когда точно состоится анонс - неизвестно. Можно лишь предположить, что ноутбук появится за пределами Поднебесной до конца года.

Напомним, RedmiBook 14 имеет металлический корпус толщиной 17 мм, 14-дюймовый экран с разрешением Full HD, 256/512 ГБ SSD, 8 ГБ ОЗУ, 46-ваттный аккумулятор и стереодинамики с технологией DTC Sound.

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Работает устройство на четырехъядерном процессоре Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U в паре с системой охлаждения и дискретной графикой Nvidia GeForce MX250. Из портов у него есть два USB 3.0 Type-A, один USB 2.0 Type-A, HDMI и 3.5-миллиметровый разъем для наушников.

За RedmiBook 14 в Китае просят от 576 долларов США. В наших краях ценник явно будет выше.

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Все по теме:

Ноутбук, Технологии, Новинки, Xiaomi, Redmi K20, RedmiBook 14, RedmiBook.
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