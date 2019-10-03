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Опознать человека за препятствием можно через Wi-Fi: как это работает (Видео)

Опознать человека за препятствием можно через Wi-Fi: как это работает (Видео)
01:26 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Найдено необычное применение Wi-Fi - идентификация человека, находящегося за стеной.

Инженеры из Калифорнийского университета разработали технологию идентификации человека, находящегося за стеной (или любым другим аналогичным препятствием) с помощью обычной видеокамеры (а точнее видеозаписи человека) и сигналов, испускаемых Wi-Fi-передатчиками. Конечно, переживать о том, что за вами при помощи роутера вдруг начнут следить ваши соседи не стоит. Но технология выглядит весьма и весьма любопытно.

Новая методика позволяет определить, является ли человек за препятствием тем же человеком, который находится на видеозаписи. Причем видеозапись не обязательно должна быть свежей. Таким образом начинать боятся Wi-Fi сетей пока что преждевременно.

Эта новая система идентификации личности получила название XModal-ID, где первая буква это вовсе не буква, а символ "креста", по-английски cross. Таким образом произносится название как Cross-Modal-ID. И она может иметь множество применений. Каких? Ну, например, давайте рассмотрим сценарий, в котором правоохранительные органы имеют видеозапись ограбления. Они подозревают, что грабитель скрывается внутри дома, но подтверждения этому нет. К тому же дома могут быть заложники, а "заглянуть" внутрь при помощи камер не получается. Тут на помощь и придет XModal-ID.

"Наш подход позволяет определить, является ли человек за стеной тем же, что и в имеющихся видеоматериалах. При этом вам нужна лишь пара передатчиков WiFi,- говорит одна из авторов разработки профессор Ясамин Мостофи, - Для этого не нужны никакие предварительные данные о скорости Wi-Fi соединения. Даже не нужно знать, где конкретно находится исследуемый субъект. Нужна лишь видеозапись этого человека". 

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Как это работает? В сущности принцип функционирования весьма и весьма прост. Один передатчик Wi-Fi сигнала и один приемник Wi-Fi находятся рядом. За препятствием находится человек. Передатчик посылает беспроводной сигнал, принимаемая мощность которого измеряется приемником. Волны беспроводного соединения отражаются от человека за препятствием. Затем, учитывая имеющуюся видеозапись походки и движений человека, полученные измерения позволяют составить трехмерную модель человека. Она и используется для того, чтобы сравнить черты поведения с теми, что были зафиксированы камерой.

"Идентификация человека "сквозь препятствия" — довольно перспективная технология. Каждый из нас двигается уникально. И использовать походку или иные черты передвижения — это практически то же самое, что использовать биометрические данные", - отмечает исследователь.

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Чтобы не быть голословными, ученые протестировали свою разработку на группе добровольцев. Конечно, выборка была невелика — всего 8 человек. Однако этого количества хватило для того, чтобы доказать работоспособность технологии и верно распознавать людей в 84% случаев. Более подробно ознакомиться с ходом эксперимента вы можете на видео, доступном ниже.

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Интернет, Wi-Fi, Роутер, XModal-ID.
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