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Среда, 02.10.2019
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Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)
Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:Первый запуск аппарата SpaceX Starship планируется осуществить в 2022 году.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск показал грузовой отсек нового космического корабля Starship изнутри.

Об этом он написал в Twitter.

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он также добавил, что окончательную версию корабля отшлифуют. 

Ранее гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

Илон Маск показал корабль Starship для полета на Марс (Видео)

Как сообщалось, Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Согласно плану, представленному в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс уже в 2025-м. В то же время эксперты американского космического агентства NASA считают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

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Космос, Корабль, Технологии, Техно, Корабль Starship.
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