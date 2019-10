Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск показал грузовой отсек нового космического корабля Starship изнутри.

Об этом он написал в Twitter.

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он также добавил, что окончательную версию корабля отшлифуют.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA

— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019