Илон Маск показал, что находится внутри корабля Starship (Видео)

Новости технологии:Первый запуск аппарата SpaceX Starship планируется осуществить в 2022 году.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск показал грузовой отсек нового космического корабля Starship изнутри.

Об этом он написал в Twitter.

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он также добавил, что окончательную версию корабля отшлифуют.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019

Ранее гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

Как сообщалось, Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Согласно плану, представленному в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс уже в 2025-м. В то же время эксперты американского космического агентства NASA считают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.