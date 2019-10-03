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Элли уже не та: трейлер The Last of Us к старту раздачи в PlayStation Plus

Элли уже не та: трейлер The Last of Us к старту раздачи в PlayStation Plus
01:45 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Трансформация Элли — трейлер The Last of Us к началу раздачи в PS Plus.

В октябре Sony раздаёт подписчикам PlayStation Plus один из главных консольных эксклюзивов — The Last of Us Remastered. Такие подарки появляются не каждый месяц, так что корпорация даже снабдила игру свежим трейлером.

На момент событий первой The Last of Us Элли всего 14 лет, а в сиквеле — уже 19. Ролик показывает, как героиня взрослеет и становится более суровой.

Помимо основной игры ремастер включает в себя дополнение Left Behind.

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Октябрьская пара бесплатных игр в PlayStation Plus доступна до 4 ноября. Второе развлечение из комплекта — бейсбольный симулятор MLB The Show 19.

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Sony, Игры, The Last Of Us, PS Plus.
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