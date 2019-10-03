VR-боевик The Walking Dead: Saints & Sinners готовится к релизу: что нас ждет (Видео)

Компании Skydance Interactive и Skybound готовят к релизу VR-игру The Walking Dead: Saints & Sinners. Недавно развлечение обзавелось кинематографичным трейлером.
Действие игры происходит в Новом Орлеане. Город раздирает война — живые сражаются не только с зомби, но и друг с другом. Число жертв вражды между фракциями растёт. Однажды по округе начинают распользаться слухи о некогда утерянной тайне, которая может переломить ход противостояния.
В Saints & Sinners вам предстоит отбиваться от ходячих, исследовать затопленные руины и принимать важные решения. От вас зависят судьбы выживших.
Polygon уже ознакомился с пресс-версией игры. Вот ключевые факты из превью:
The Walking Dead: Saints & Sinners выйдет 23 января 2020-го. Среди платформ пока подтверждён только Oculus Rift.