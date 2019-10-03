VR-боевик The Walking Dead: Saints & Sinners готовится к релизу: что нас ждет (Видео)

Новости технологии:Кинематографичный трейлер VR-боевика The Walking Dead: Saints & Sinners и немного подробностей об игре.

Компании Skydance Interactive и Skybound готовят к релизу VR-игру The Walking Dead: Saints & Sinners. Недавно развлечение обзавелось кинематографичным трейлером.

Действие игры происходит в Новом Орлеане. Город раздирает война — живые сражаются не только с зомби, но и друг с другом. Число жертв вражды между фракциями растёт. Однажды по округе начинают распользаться слухи о некогда утерянной тайне, которая может переломить ход противостояния.

В Saints & Sinners вам предстоит отбиваться от ходячих, исследовать затопленные руины и принимать важные решения. От вас зависят судьбы выживших.

Polygon уже ознакомился с пресс-версией игры. Вот ключевые факты из превью:

Мир — открытый: по нему можно бродить, не отвлекаясь на основной квест.

Прохождение кампании отнимет около 15 часов.

По локациям разбросаны всевозможные ресурсы — детали для крафта оружия, а также бинты, лекарства и еда для лечения.

Основной геймплей состоит из неспешных прогулок по Новому Орлеану и драк с зомби. В наличии как оружие ближнего боя, так и "огнестрел", в частности пистолет, дробовик и автомат.

Со временем оружие изнашивается.

В боях используется управление движением. Например, сжимая контроллеры, нужно махать руками, имитируя удары топором. Чтобы вытащить лезвие, застрявшее в черепе ходячего, придётся надавить на голову рукой.

The Walking Dead: Saints & Sinners выйдет 23 января 2020-го. Среди платформ пока подтверждён только Oculus Rift.