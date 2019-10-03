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Крупных апдейтов для Assassin’s Creed: Odyssey больше не будет

Крупных апдейтов для Assassin’s Creed: Odyssey больше не будет
02:14 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:В этом месяце для Assassin’s Creed: Odyssey выпустят последний крупный апдейт.

Assassin’s Creed: Odyssey вышла год назад и постоянно получала контентные обновления. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается: в этом месяце для игры выпустят заключительный крупный апдейт.

Ubisoft объявила об этом на официальном сайте. В течение октября компания выпустит патч 1.5.1. По большому счёту он направлен на устранение багов, однако, похоже, будут какие-то сюрпризы. Ubisoft призывает следить за новостями: важные подробности о патче расскажут чуть позже.

На данный момент известно, что в течение октября во внутриигровом магазине Odyssey появится новый скакун — Мелайна. Лошадь назвали в честь "игривой нимфы", а её выход приурочили к годовщине релиза "Одиссеи".

В честь годовщины в игре также меняют расписание еженедельных эпических событий: с 1 октября по 4 ноября особые наёмники или корабли будут появляться в Odyssey каждый день.

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Вместе с этим стали другими награды: каждый день за победу над особым наёмником или кораблём будут давать 15 единиц орихалка — редкой валюты, на которую можно купить "косметику" и лутбоксы. Таким образом, за неделю можно добыть 105 орихалка вместо обычных 40. Предложение ограниченно: после 4 ноября эпические события вернутся к стандартной, еженедельной ротации.

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Игры, Ubisoft, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Odyssey.
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