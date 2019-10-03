Apple не станет откладывать в долгий ящик запуск Deep Fusion для новых iPhone: когда ждать

Новости технологии:iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат функцию Deep Fusion в обновлении iOS 13.2 Beta.

На презентации iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max компания Apple рассказала о новой технологии камеры Deep Fusion, которую пообещали добавить в будущих обновлениях. Сейчас стало известно, когда она появится.

Apple в ближайшее время выпустят iOS 13.2 Beta для разработчиков. В ней и появится эта новая функция. Чуть позже Deep Fusion также добавят в публичную бета-версию ОС, а потом и в стабильный релиз.

К сожалению, ждать технологию на старых iPhone не стоит. Её поддерживают только новые модели.

Deep Fusion — это функция, которая создаёт качественные HDR-фотографии. Она делает 4 кадра до того, как пользователь нажмёт кнопку затвора и пять во время съёмки: четыре обычных снимка и один с большой выдержкой. После этого, специальный 8-ядерный движок Neural в паре с алгоритмами выбирает лучший кадр и создаёт детализированную фотографию.