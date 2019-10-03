Скачать
Четверг, 03.10.2019
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
Влияние Коломойского: экс-посол США предупреждает о рисках ухудшения отношений Украины и Запада
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это
Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии
Первый маневр: Космическая станция Juno избежала провала миссии

Apple не станет откладывать в долгий ящик запуск Deep Fusion для новых iPhone: когда ждать

Apple не станет откладывать в долгий ящик запуск Deep Fusion для новых iPhone: когда ждать
04:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат функцию Deep Fusion в обновлении iOS 13.2 Beta.

На презентации iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max компания Apple рассказала о новой технологии камеры Deep Fusion, которую пообещали добавить в будущих обновлениях. Сейчас стало известно, когда она появится.

Apple в ближайшее время выпустят iOS 13.2 Beta для разработчиков. В ней и появится эта новая функция. Чуть позже Deep Fusion также добавят в публичную бета-версию ОС, а потом и в стабильный релиз.

К сожалению, ждать технологию на старых iPhone не стоит. Её поддерживают только новые модели.

Apple iPhone 11 протестовали на прочность (Видео)

Deep Fusion — это функция, которая создаёт качественные HDR-фотографии. Она делает 4 кадра до того, как пользователь нажмёт кнопку затвора и пять во время съёмки: четыре обычных снимка и один с большой выдержкой. После этого, специальный 8-ядерный движок Neural в паре с алгоритмами выбирает лучший кадр и создаёт детализированную фотографию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, iPhone, Смартфоны, Камера, iPhone 11, Deep Fusion.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский - о перезапуске законодательной сферы Украины
03 Кондратюк призвала расшифровать украинцам "формулу Штайнмайера"
04 Генк 0:0 Наполи: события матча
05 Экс-посол США в Украине: Россия может попытаться "творить мир"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Впереди еще много шагов&quot;: Меркель подтвердила встречу &quot;нормандского формата&quot;
Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Возглавит ли Макарова НБУ: неожиданный ответ
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Начинаем утепляться: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: луковый пирог
Рецепт дня: луковый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь