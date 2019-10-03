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Высокие технологии для бедных: в Перу создали деревянный ноутбук

Высокие технологии для бедных: в Перу создали деревянный ноутбук
05:19 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Перуанская компания создала доступный деревянный ноутбук для сельских жителей.

В эпоху, когда компании побуждают потребителей снова и снова покупать все новые и более дорогие гаджеты, одна перуанская компания только что выпустила деревянный ноутбук, рассчитанный на 10-15 лет работы.

В попытке принести новые и доступные технологии в наиболее отдаленные уголки Перу, семейная компания компьютерных специалистов и маркетологов под названием Carrascos создала Wawalaptop — одноплатный компьютер с деревянным корпусом, который легко можно разобрать для модернизации и ремонта. Ноутбук легкий, супер-портативный и очень доступный. Wawalaptop стоит около $235, а обновление, которое в основном означает лучшую печатную плату, можно купить примерно за $35 на открытом рынке.

Оригинальный Wawalaptop был представлен в 2015 году, но версия 2.0, оснащенная корпусом из древесно-волокнистого картона средней плотности (композитного древесного материала) и работающая на бесплатной операционной системе Linux, наконец готова поступить в продажу.

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Wawalaptop поддерживает как обычную, так и солнечную зарядку, но его отличительной особенностью является легкость, с которой его можно разобрать. Carrascos говорят, что это сделано специально для того, чтобы пользователи могли без проблем разобрать и изучать электронное наполнение ноутбука, улучшая его по мере необходимости. Вместо того чтобы выбрасывать устаревший ноутбук, они смогут просто заменить устаревшую плату и продолжать работать на нем до 15 и более лет.

Кроме своей доступности и простоты для доступа детей к технологиям, Wawalaptop также оказывает положительное влияние на окружающую среду, сокращая количество вредных для природы отходов.

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Гаджеты, Ноутбук, Wawalaptop.
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