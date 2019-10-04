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Пятница, 04.10.2019

"Ты должен двигаться дальше, что бы ни случилось": Свежий трейлер Death Stranding (Видео)

Sony выложила очередной трейлер Death Stranding. Ролик посвящён благородной цели главного героя Сэма Бриджеса — объединить жителей Америки. "Это не так просто, как кажется, — говорит закадровый голос, принадлежащий актёру Норману Ридусу (Norman Reedus). — Они будут пытаться остановить тебя на каждом шагу. Но ты должен двигаться дальше, что бы ни случилось. Нас разорвали на части, раздробили наше общество. Единственный способ спасти его — в моих руках".  Death Stranding запустится 8 ноября эксклюзивно на PlayStation 4.
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