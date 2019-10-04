До скорости звука недалеко: в Китае намерены разогнать поезда до 1000 км/ч

Новости технологии:В Китае начали прокладывать пути для поездов на магнитной подушке. Их максимальная скорость — 1 000 км/час.

Власти Китая предполагают, что, используя магнитную левитацию, поезда смогут разогнаться с нынешних 350 км/час на обычных путях до 600-1 000 км/час. Это сократит время поездки из Ухани в Гуанчжоу в четыре раза — до двух часов.

Экспериментальные пути сначала проложат в центральной провинции Китая. Строительство начали после публикации результатов обследования, которое провел проектный институт China Railway Group Limited. Им поручили технико-экономическое обоснование для создания новой сети дорог от Гуанчжоу до Пекина, по которым поезда могли бы двигаться со скоростью от 600 до 1 000 км/час.

Высокая скорость означает, что после ввода в эксплуатацию поездка из Ухани в Гуанчжоу протяженностью 2 200 км сократится примерно до двух часов.

Ранее в Китае представили прототип высокоскоростного поезда на магнитной подушке с пятью вагонами. По технической информации, которую раскрыли инженеры компании "Циндао Сыфан", он способен развивать скорость до 600 км/час. Прототип будут использовать для тестов систем магнитной левитации.

Этот проект развернулся после принятия документа о развитии транспорта в стране. В нем содержится глава о строительстве новых линий магнитных дорог между ключевыми городскими центрами в дополнение к существующей сети высокоскоростных железных дорог.