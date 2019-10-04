Activision в ударе: Call of Duty: Mobile захватила Google Play и App Store (Фото)

Новости технологии:Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS первого октября, и аналитики из Sensor Tower поделились первыми успехами игры.

По словам агентства, за первые 24 часа Call of Duty: Mobile скачали 20 миллионов раз.

Проект занял первые места в Google Play (19 регионов) и App Store (45 регионов), а в США игра обогнала Mario Kart Tour, который лидировал в магазине Apple со дня релиза.

Заработал мобильный проект Activision уже $2 миллиона. Разработчики монетизировали игру с помощью боевого пропуска, косметических предметов и ускорителей прогресса.

Напомним, что Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS без сюжетной кампании, но с мультиплеерными командными сражениями и королевской битвой на 100 человек. В игру также попали легендарные карты, вроде Crossfire и Nuketown, а также классическое оружие.