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Activision в ударе: Call of Duty: Mobile захватила Google Play и App Store (Фото)

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Activision в ударе: Call of Duty: Mobile захватила Google Play и App Store (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS первого октября, и аналитики из Sensor Tower поделились первыми успехами игры.

По словам агентства, за первые 24 часа Call of Duty: Mobile скачали 20 миллионов раз.

Проект занял первые места в Google Play (19 регионов) и App Store (45 регионов), а в США игра обогнала Mario Kart Tour, который лидировал в магазине Apple со дня релиза.

Заработал мобильный проект Activision уже $2 миллиона. Разработчики монетизировали игру с помощью боевого пропуска, косметических предметов и ускорителей прогресса.

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Напомним, что Call of Duty: Mobile вышла на Android и iOS без сюжетной кампании, но с мультиплеерными командными сражениями и королевской битвой на 100 человек. В игру также попали легендарные карты, вроде Crossfire и Nuketown, а также классическое оружие.

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Фото, Call of Duty, Google Play, Activision, App Store, Call of Duty: Mobile, Первые успехи.
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