Почувствуй себя "Мстителем": Marvel анонсировала игру для VR-центров (Видео)

Новости технологии:Marvel анонсировала игру по "Мстителям" для VR-центров.

В ближайшем будущем Marvel не ограничится одной игрой по "Мстителям". Компания также готовит Avengers: Damage Control — игру для VR-центров The VOID, которые пока базируются только в США и Канаде.

Damage Control — приключение на четырёх человек, пройти которое можно примерно за полтора часа. Подробностей о сюжете немного: вас вербует Шури, облачая в боевые костюмы на основе технологий Ваканды и Stark Industries, и отправляет бороться c неким злодеем.

Разработчики — Marvel Studios и ILMxLAB (студия Disney, ответственная за такие игры для виртуальной реальности, как Vader Immortal для шлемов Oculus и Star Wars: Secrets of the Empire для той же The VOID). Помимо Шури игроки встретят и других известных героев вроде Доктора Стрэнджа и Человека-муравья, которых озвучили знакомые по фильмам киновселенной актёры.

Игра стартует 18 октября и будет доступна лишь ограниченное время.

Вероятно, когда-нибудь и мы сможем потрогать Damage Control. The VOID сейчас проводит масштабное расширение — в течение следующих двух лет компания планирует увеличить число своих центров с 14 до 25. Кроме США и Канады новые VR-точки появятся и в Европе.