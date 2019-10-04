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Компания SpaceX опубликовала видео полет космического корабля Starship

Компания SpaceX опубликовала видео полет космического корабля Starship
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ролик демострирует, как будут осуществлять запуски, дозаправки и полеты космических кораблей, которые предназначены для колонизации Луны и Марса.

Вскоре после презентации звездолета Starship компания SpaceX опубликовала видео, на котором подробно показала как аппарат выведут на земную орбиту. 

Опубликованный анимационный ролик демонстрирует, как будет происходить запуск звездолета, сообщает Business Insider.

Полёт. Многоразовая ракета-носитель Super Heavy с 37 двигателями Raptor выведет Starship на суборбитальную высоту и затем вернется на Землю. Для дозаправки космического корабля, который "дотянется" до орбиты с помощью шести собственных ракетных установок, будет использоваться его вторая модификация, переоборудованная в танкер. 

По словам разработчиков, итогового запаса топлива будет достаточно для пилотируемого полета на Луну, а в перспективе – на Марс.

Возвращение корабля. Хотя анимация этого не показывает, пустой космический корабль вероятно будет самостоятельно возвращаться на Землю, полагаясь на термостойкую обшивку. Затем он приземлится возле ракеты-носителя, пройдет предстартовый осмотр и подготовится к следующему рейсу на орбиту.

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По данным компании, следующие запуски космических кораблей будут осуществляться со стартовой площадки на юго-востоке Техаса.

Дата первого запуска. Заметим, основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере , что выход нового звездолета на орбиту запланирован на первую половину 2020 года.

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Луна, Космос, Марс, Технологии, SpaceX, Компания SpaceX, Техно, Starship, Космический корабль Starship.
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