Парализованный человек снова сможет двигаться: разработан новый экзоскелет (Видео)

Новости технологии:Управляемый разумом экзоскелет помог человеку с параличом снова ходить.

Парализованный человек снова смог двигаться, используя экзоскелетный костюм, который он контролирует с помощью мыслей. Хотя новое устройство пока не позволяет ему двигаться самостоятельно — исследователи уверены, что они достигнут этого в ближайшие несколько лет.

Представители французского исследовательского центра Clinatec совместно с учеными из Гренобльского университета разработали экзоскелет для парализованных людей. Устройство считывает мозговые импульсы и позволяет людям управлять своими конечностями только силой мысли.

Для того, чтобы управлять скелетом, одному из пациентов, который был парализован из-за травмы шеи, внедрили два импланта с шестью электродами на каждом, которые считывают импульсы. Сенсоры позволили ему двигать руки и руки экзоскелета.

При этом исследователи отмечают, что это устройство не идеально — им очень трудно управлять, так как для это необходимо «сочетание нескольких мышц и движений». Оно весит 65 килограмм и в целях безопасности его прикрепили к специальной страховочной конструкции.

При этом импланты работали дольше, чем аналоги — около 27 месяцев. "Очевидно, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем использовать скелет повсеместно, но это — решающий шаг", — добавили ученые.