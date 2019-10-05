Уязвимый Android: Google исследовал смартфоны известных компаний

Новости технологии:Специалисты исследовательской группы Project Zero компании Google нашли уязвимость в операционной системе Android.

Эта уязвимость была устранена еще в декабре 2017 года в более ранних версиях ядра Android - 3.18, 4.4 и 4.9. Сейчас она появилась в операционной системе снова, но теперь в Android 8.x и более новых версиях.

Она требует минимальных или вообще никаких изменений в ПО для получения Root-доступа. В результате хакеры могут получить полный доступ к смартфону жертвы.

Уязвимость либо требует установки зараженного приложения, либо действует в паре с другим эксплойтом в коде браузера Chrome, задействованном для визуализации контента.

Какие смартфоны в зоне риска

С помощью этой уязвимости можно взломать такие модели:

Pixel 2 с Android 9 и превью Android 10

Huawei P20

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi A1

Oppo A3

Moto Z3

Смартфоны LG на Android 8 Oreo

Samsung Galaxy S7, S8 и S9

При этом на смартфонах Pixel 3 и 3a уязвимости уже нет, а Pixel 1 и 2 избавятся от нее с октябрьским обновлением.