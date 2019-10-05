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Уязвимый Android: Google исследовал смартфоны известных компаний

Уязвимый Android: Google исследовал смартфоны известных компаний
22:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Специалисты исследовательской группы Project Zero компании Google нашли уязвимость в операционной системе Android.

Эта уязвимость была устранена еще в декабре 2017 года в более ранних версиях ядра Android - 3.18, 4.4 и 4.9. Сейчас она появилась в операционной системе снова, но теперь в Android 8.x и более новых версиях.

Она требует минимальных или вообще никаких изменений в ПО для получения Root-доступа. В результате хакеры могут получить полный доступ к смартфону жертвы.

Уязвимость либо требует установки зараженного приложения, либо действует в паре с другим эксплойтом в коде браузера Chrome, задействованном для визуализации контента.

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Какие смартфоны в зоне риска

С помощью этой уязвимости можно взломать такие модели:

  • Pixel 2 с Android 9 и превью Android 10

  • Huawei P20

  • Xiaomi Redmi 5A

  • Xiaomi Redmi Note 5

  • Xiaomi A1

  • Oppo A3

  • Moto Z3

  • Смартфоны LG на Android 8 Oreo

  • Samsung Galaxy S7, S8 и S9

При этом на смартфонах Pixel 3 и 3a уязвимости уже нет, а Pixel 1 и 2 избавятся от нее с октябрьским обновлением.

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Все по теме:

Google, Samsung, Android, LG, Смартфоны, Huawei, Chrome, Xiaomi, Уязвимость смартфонов, Project Zero.
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