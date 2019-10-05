Уязвимый Android: Google исследовал смартфоны известных компаний

Эта уязвимость была устранена еще в декабре 2017 года в более ранних версиях ядра Android - 3.18, 4.4 и 4.9. Сейчас она появилась в операционной системе снова, но теперь в Android 8.x и более новых версиях.
Она требует минимальных или вообще никаких изменений в ПО для получения Root-доступа. В результате хакеры могут получить полный доступ к смартфону жертвы.
Уязвимость либо требует установки зараженного приложения, либо действует в паре с другим эксплойтом в коде браузера Chrome, задействованном для визуализации контента.
Какие смартфоны в зоне риска
С помощью этой уязвимости можно взломать такие модели:
Pixel 2 с Android 9 и превью Android 10
Huawei P20
Xiaomi Redmi 5A
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi A1
Oppo A3
Moto Z3
Смартфоны LG на Android 8 Oreo
Samsung Galaxy S7, S8 и S9
При этом на смартфонах Pixel 3 и 3a уязвимости уже нет, а Pixel 1 и 2 избавятся от нее с октябрьским обновлением.