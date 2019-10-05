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Компания Huawei тестирует EMUI 10 на своих смартфонах

Компания Huawei тестирует EMUI 10 на своих смартфонах
19:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei уже тестирует фирменную прошивку EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 на флагманах серии P30.

В ближайшее время бета-версию EMUI 10 получат владельцы смартфонов Huawei Mate 20 и Nova 5T. Производитель начнет обновлять их "по воздуху" с 8 октября.

При этом речь идет о глобальной версии прошивки. Традиционно первыми обновления получают пользователи из Китая, но с 8 октября начнется распространение прошивки за пределами Поднебесной. Сначала EMUI 10 "прилетит" в Азию, а после этого - в Европу и другие регионы.

Напомним, до конца года Huawei планирует обновить до EMUI 10 33 модели смартфонов и планшетов.

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Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 Pro вырвал лидерство у Samsung Galaxy Note 10+ 5G

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Huawei, Тестирование, Huawei Mate 20, EMUI 10, Android 10, Huawei Nova 5T.
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