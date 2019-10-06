Google приготовил праздничный Doodle ко Дню учителя

Новости технологии:Поисковая система Google отметила День учителя 2019 праздничной анимацией.

В Украине День учителя не имеет установленной даты, и отмечают праздник в первое воскресенье октября. В 2019 году это 6 октября.

В честь этого события Google разместил новый яркий Doodle. На нем изображен улыбающийся красный осьминог-учитель, обучающий класс нетерпеливой рыбы.

Он использует свое большое количество ног для выполнения многих заданий - браться за работу, вытирать доску и передавать мел ученику.

Это своего рода параллель с сложной работой учителя, который должен сделать много всего за короткое время. Скорее всего, многим преподавателям очень хотелось бы иметь по восемь рук.

Анимированная графика также содержит буквы Google, написанные рядом с доской в основных цветах.