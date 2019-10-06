"Пуск" сломался: очередное обновление Windows 10

Новости технологии:Microsoft выпустил очередное обновление Windows 10.

Компания Microsoft на днях выпустила пакет апдейтов для всех поддерживаемых версий Windows 10. В результате посыпались жалобы от пользователей.

Что случилось

Изначально обновление планировали выпустить для того, чтобы исправить проблему с принтерами. Дело в том, что апдейт под номером KB4517211, вышедший в конце сентября, должен был решить ошибку с приглушенным звуком в играх. Но после установки устройства "отказались" печатать документы на принтере.

Чтобы исправить эту ошибку, компания Microsoft и выпустила обновление. Однако теперь на форумах Microsoft и Reddit появились новые жалобы: при нажатии на кнопку "Пуск" меню не запускается, выдавая сообщение о критической ошибке. А у некоторых обновление вообще не устанавливается.

Пока единственный выход — удалить обновление KB4524147 через раздел "Параметры". Скорее всего, скоро Microsoft выпустит новый апдейт, чтобы исправить ошибку, но опыт показывает, что он принесет пользователям и новую головную боль.