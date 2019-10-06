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Карманный игровой автомат TinyArcade: носите на здоровье (Видео)

Карманный игровой автомат TinyArcade: носите на здоровье (Видео)
22:07 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Когда люди хотят чем-то занять свои руки, им на помощь может прийти TinyArcade – игровой автомат размером с палец.

Устройство работает на базе Arduino и процессора архитектуры ARM x86 и имеет всего две кнопки, джойстик и регулятор громкости. В комплекте с игрушкой идет несколько приятных игр (Tetris, Flappy Birds, Street Racer и Space Invader, например), а по собственному желанию возможно загрузить дополнительные восьмибитные развлечения на карточку MicroSD.

Также устройство поддерживает проигрывание видео, однако из-за размеров экрана это сомнительное удовольствие.

Сколько стоит?

TinyArcade можно купить уже сейчас по цене в $59.99. Продается он в формате DIY-kit, который легко собрать с помощью инструкций с сайта.

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Видео, Игровой автомат, TinyArcade.
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