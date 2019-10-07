Honor 9X выйдет в Европе с рядом изменений: подробности

Новости технологии:Honor 9X от Huawei: в Европе смартфон выйдет со старым процессором и без сервисов Google.

Суббренд Huawei ещё в июле показал смартфон Honor 9X, а теперь готовится к выпуску устройства на международный рынок. Но, как оказалось, за пределами Поднебесной это будет несколько иной смартфон с другими характеристиками.

Что изменили

Раньше мы писали о том, что в Европе Honor 9X получит сканер отпечатков пальцев, расположенный не на боковой грани, а на задней панели. А сейчас инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) сообщает, что различия будут и внутри.

В первую очередь, это другая платформа. Если у китайского Honor 9X установлен процессор Kirin 810, то у его брата будет старый Kirin 710F.

А вот в основной камере изменения положительные: она будет не двойной, а тройной. У глобальной версии Honor 9X будут датчики на 48 МП (f/1.8), 8 МП и 2 МП. Фронтальная камера по-прежнему выдвижная на 16 МП.

Остальные характеристики такие же, как у китайской модели: 6,59-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор емкостью 4000 мАч, NFC.

Еще одной неприятной новостью для потенциальных покупателей станет отсутствие предустановленных сервисов Google. Дело в том, что смартфон вышел в разгар конфликта между США и Китаем и не успел получить сертификацию Google.

Цена

По информации инсайдера, Honor 9X с 4/128 ГБ памяти оценили в €220-€240. Когда именно смартфон дебютирует на международном рынке — пока неизвестно.