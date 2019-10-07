Пользователи Android опять смогут запускать игры с PlayStation 4 (Видео)

Новости технологии:Sony анонсировала очередное обновление прошивки PlayStation 4, но в этот раз вместо стандартного улучшения производительности геймеры получат новые фишки.

С приходом обновления 7.0 расширится максимальное число участников в "Тусовке", приложении для PS4, которое позволяет геймерам общаться во время игры. Если раньше на "вечеринку" могло собраться только 8 пользователей, то с приходом обновления 7.0 количество мест увеличится до 16. К тому же Sony обещает улучшить сетевое подключение, качество звука голосового чата и добавить Транскрипцию чата (только США), которая будет переводить аудио сообщения в текст.

Выход прошивки также возобновит отношения PS4 и пользователей Android. С помощью Remote Play владельцы смартфонов на "зеленом роботе" наконец-то смогут стримить игры с консоли Sony на свои устройства. Для этого понадобиться скачать Remote Play App и Android не ниже пятой версии.

Геймеры также смогут использовать беспроводной контроллер DualShock 4 в Remote Play на Android, iPhone, iPad и Mac.

Единственное требование - обновить свои устройства до Android 10, iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina. Для стабильной работы Remote Play компания рекомендует подключать PS4 по LAN-кабелю.