Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)

Пользователи Android опять смогут запускать игры с PlayStation 4 (Видео)

Пользователи Android опять смогут запускать игры с PlayStation 4 (Видео)
13:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии:Sony анонсировала очередное обновление прошивки PlayStation 4, но в этот раз вместо стандартного улучшения производительности геймеры получат новые фишки.

С приходом обновления 7.0 расширится максимальное число участников в "Тусовке", приложении для PS4, которое позволяет геймерам общаться во время игры. Если раньше на "вечеринку" могло собраться только 8 пользователей, то с приходом обновления 7.0 количество мест увеличится до 16. К тому же Sony обещает улучшить сетевое подключение, качество звука голосового чата и добавить Транскрипцию чата (только США), которая будет переводить аудио сообщения в текст.

Выход прошивки также возобновит отношения PS4 и пользователей Android. С помощью Remote Play владельцы смартфонов на "зеленом роботе" наконец-то смогут стримить игры с консоли Sony на свои устройства. Для этого понадобиться скачать Remote Play App и Android не ниже пятой версии.

Геймеры также смогут использовать беспроводной контроллер DualShock 4 в Remote Play на Android, iPhone, iPad и Mac.

Карманный игровой автомат TinyArcade: носите на здоровье (Видео)

Единственное требование - обновить свои устройства до Android 10, iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina. Для стабильной работы Remote Play компания рекомендует подключать PS4 по LAN-кабелю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Sony, Видео, Видеоигры, PlayStation 4, ГТА 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Против Саакашвили открыли производство: подробности
Против Саакашвили открыли производство
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала &quot;Друзья&quot; (Фото)
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь