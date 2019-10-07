Ценник в $467: появиться ли на глобальном рынке Sony Xperia 8

Новости технологии:Компания Sony без лишнего шума анонсировала новый среднебюджетный смартфон Xperia 8.

Новинка получила стеклянный корпус с защитой от воды и пыли (IPX5/IPX8 и IP6X соответственно), а также внешний вид, как у Xperia 10/10 Plus. Смартфон оснастили вытянутым IPS-дисплеем на 6 дюймов с разрешением FHD+ и соотношением сторон 21:9. Экран устройства прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Работает Sony Xperia 8 на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Встроенный накопитель можно расширить картой памяти до 512 ГБ.

Аппарат оснастили двойной камерой на 13 Мп + 8 Мп. Первый модуль - основной, второй - телевик с 2-кратным оптическим приближением. Фронтальная камера в новинке 8-мегапиксельная. Сканер отпечатков пальцев в Xperia 8 не подэкранный. Его установили на боковой стороне смартфона.

Питается устройство от аккумулятора на 2760 мАч с портом USB-C и быстрой зарядкой. В новинке также есть NFC-модуль и поддержка High-Resolution Audio с технологией LDAC. Работает смартфон из коробки на Android 9 Pie.

Цена и когда ждать

Продажи смартфона в Японии стартуют уже в этом месяце. За аппарат придётся отдать 467 долларов США. Появится ли он на глобальном рынке, пока неизвестно.