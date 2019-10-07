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Понедельник, 07.10.2019
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Motorola One Macro: официальная дата презентации

Motorola One Macro: официальная дата презентации
18:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:После месяца слухов и утечке в сети появилась официальная дата презентации бюджетного смартфона Motorola One Macro.

Когда ждать?

Согласно официальным рекламным постерам компании, аппарат дебютирует в эту среду (9 октября). Презентация устройства пройдёт в Индии. Кстати, в этот же день состоится анонс еще одного бюджетного смартфона - Redmi 8.

Что известно?

Главной особенностью Motorola One Macro будет его тройная камера на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп с LED-вспышкой и лазерным автофокусом. Она получит специальный режим макросъёмки. Смартфон также оснастят сканером отпечатков пальцев на задней стороне и широкоформатным дисплеем на 5.7 дюймов с каплевидным вырезом и "подбородком". 

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Новинке ещё приписывают чип MediaTek Helio P60 или Helio P70, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, NFC-модуль и аккумулятор на 4000 мАч. Работать Motorola One Macro будет, как и другие смартфоны компании, на "чистой" версии Android. Ценник устройства, если верить слухам, составит 240 долларов США.

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Смартфоны, Motorola, One Macro.
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