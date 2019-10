Xiaomi готовит к презентации еще один смартфон: заявлена камера на 108 мегапикселей

Похоже, в ближайшее время кроме бюджетного Redmi 8 стоит ждать ещё один новый смартфон Xiaomi.

По словам известного инсайдера с ником Xiaomishka, китайский производитель готовит смартфон CC9 Pro. Главной особенностью новинки станет камера на 108 Мп, как у концептуального флагмана Xiaomi Mi Mix Alpha. Речь идёт о сенсоре Samsung ISOCELL Bright HMX. Кстати, в сети уже есть примеры фотографий на этот модуль.

Как будет выглядеть новинка — неизвестно. Возможно, это тот самый смартфон с камерой-перевёртышем, как у Asus ZenFone 6.

#Xiaomi #108MP #MiCC9Pro

Analysis shows that the new Xiaomi smartphone with a 108MP camera will become Mi CC9 Pro. Ok, lets see.

P.S. May be officially released on October 24th. Also with the Snapdragon 730G.

— Xiaomishka (@xiaomishka) October 2, 2019