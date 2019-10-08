WCIT 2019: на Всемирном форуме прозвучала симфония, созданная ИИ (Фото, Видео)

Новости технологии:В Ереване, Всемирный форум информационных технологий открылся необычным выступлением.

Форум WCIT 2019, который открылся 6 октября, собрал более 2000 участников из 70 стран. Тема мероприятия в этом году - "Сила децентрализации: ожидания и опасность". На форуме будет обсуждаться влияние новых технологий на жизнь людей, демократию, гуманизм и всеобщую безопасность.

Открытие WCIT 2019 ознаменовалось необычным концертом. Международный оркестр, собранный из музыкантов тех стран, где ранее уже проводились такие форумы, сыграл музыку, написанную искусственным интеллектом. Композиция исполнялась "с листа" - она была написана за считаные минуты до открытия форума, и музыканты видели партитуру впервые.

Идея выступления принадлежала главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Армении Сергею Смбатяну. Он же руководил оркестром WCIT на открытии мероприятия. По словам Смбатяна, алгоритм для создания музыки подбирали так, чтобы звучание мелодии напоминало национальные мотивы. Произведение искусственного интеллекта основано на шаракане. Это сборник древних армянских духовных стихов, который был создан в период с V по XIII век.

Смбатян добавил, что не может определить, какая музыка лучше - сгенерированная алгоритмом или написанная живым человеком. "Эмоции не нужно делить на алгоритмы, мы не ставили такой задачи перед нашей моделью. Проводить сравнение также неправильно", - говорит дирижер. Посетителям форума дали возможность убедиться в этом самостоятельно: на открытии, кроме "искусственной музыки", звучали композиции известных армянских композиторов, а позже выступил диджей Армин ван Бюрен.

Мелодия, сыгранная на открытии WCIT 2019, - не первая проба искусственного интеллекта на музыкальном поприще. Месяц назад ученые смогли "воскресить дух" Густава Малера: созданная ими нейросеть дописала одну из незавершенных симфоний великого композитора. А весной этого года двое музыкантов запустили на ютьюбе долгоиграющий стрим, в котором искусственный интеллект генерирует музыку в стиле death metal.

Вчера в Ереване на Площади Республики прошел концерт-открытие Всемирного конгресса информационных технологий WCIT-2019. Оркестр из представителей пятнадцати стран во главе с дирижером Государственного симфонического оркестра Армении Сергем Смбатяном сыграл музыку, написанную и... pic.twitter.com/TnEYLlHBpv — Armenian Museum (@ArmMuseum) October 7, 2019

Для того чтобы нейросеть создала музыку, ее необходимо обучить. Компьютеру "скармливают" гигабайты музыкальных произведений - желательно, чтобы их жанр соответствовал тому, что должно получиться в итоге. Далее все зависит от метода обучения. Например, алгоритм может строить мелодию на основе предсказания, какая нота вероятнее всего прозвучит после определенной последовательности.