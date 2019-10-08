Скачать
Вторник, 08.10.2019
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой
Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского

WCIT 2019: на Всемирном форуме прозвучала симфония, созданная ИИ (Фото, Видео)

WCIT 2019: на Всемирном форуме прозвучала симфония, созданная ИИ (Фото, Видео)
09:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:В Ереване, Всемирный форум информационных технологий открылся необычным выступлением.

Форум WCIT 2019, который открылся 6 октября, собрал более 2000 участников из 70 стран. Тема мероприятия в этом году - "Сила децентрализации: ожидания и опасность". На форуме будет обсуждаться влияние новых технологий на жизнь людей, демократию, гуманизм и всеобщую безопасность.

Открытие WCIT 2019 ознаменовалось необычным концертом. Международный оркестр, собранный из музыкантов тех стран, где ранее уже проводились такие форумы, сыграл музыку, написанную искусственным интеллектом. Композиция исполнялась "с листа" - она была написана за считаные минуты до открытия форума, и музыканты видели партитуру впервые.

Идея выступления принадлежала главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Армении Сергею Смбатяну. Он же руководил оркестром WCIT на открытии мероприятия. По словам Смбатяна, алгоритм для создания музыки подбирали так, чтобы звучание мелодии напоминало национальные мотивы. Произведение искусственного интеллекта основано на шаракане. Это сборник древних армянских духовных стихов, который был создан в период с V по XIII век.

Смбатян добавил, что не может определить, какая музыка лучше - сгенерированная алгоритмом или написанная живым человеком. "Эмоции не нужно делить на алгоритмы, мы не ставили такой задачи перед нашей моделью. Проводить сравнение также неправильно", - говорит дирижер. Посетителям форума дали возможность убедиться в этом самостоятельно: на открытии, кроме "искусственной музыки", звучали композиции известных армянских композиторов, а позже выступил диджей Армин ван Бюрен.

Мелодия, сыгранная на открытии WCIT 2019, - не первая проба искусственного интеллекта на музыкальном поприще. Месяц назад ученые смогли "воскресить дух" Густава Малера: созданная ими нейросеть дописала одну из незавершенных симфоний великого композитора. А весной этого года двое музыкантов запустили на ютьюбе долгоиграющий стрим, в котором искусственный интеллект генерирует музыку в стиле death metal.

 

ИИ в помощь: новые технологии помогут расшифровать обугленные свитки из Геркуланума (Фото)

Для того чтобы нейросеть создала музыку, ее необходимо обучить. Компьютеру "скармливают" гигабайты музыкальных произведений - желательно, чтобы их жанр соответствовал тому, что должно получиться в итоге. Далее все зависит от метода обучения. Например, алгоритм может строить мелодию на основе предсказания, какая нота вероятнее всего прозвучит после определенной последовательности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ереван, Фото, Искусственный интеллект, Симфония, ИИ, WCIT, WCIT 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Названы болезни, от которых защищает кофе
04 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
05 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
В ООН &quot;серьезно обеспокоены&quot; ситуацией в Сирии
В ООН "серьезно обеспокоены" ситуацией в Сирии
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь