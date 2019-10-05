ИИ в помощь: новые технологии помогут расшифровать обугленные свитки из Геркуланума (Фото)

Новости науки:Свитки написанные около 2000 тысяч лет назад и почти уничтоженные при извержении Везувия.

Специалисты, работающие на Diamond Light Source (DLS) - ускорительном комплексе синхротронного излучения третьего поколения, расположенном в графстве Оксфордшир, Великобритания, - планируют использовать мощные световые лучи, чтобы фактически развернуть и расшифровать хрупкие свитки возрастом порядка 2000 лет, пишет The Times.

Два целых обугленных свитка и четыре фрагмента, в начале нашей эры хранившиеся в библиотеке древнеримского города Геркуланума, который наравне с Помпеями был уничтожен в результате извержения Везувия в августе 79 года, были обнаружены при раскопках в конце 1700-х. Теперь их намерены прочитать на британском синхротроне - ускорителе частиц, в котором лучи движутся по замкнутому контуру, производя свет во много раз ярче Cолнца.

"Идея, по сути, напоминает компьютерную томографию, когда вы можете сделать трехмерное изображение человека, как бы "разрезать" его, чтобы увидеть органы, - рассказала физик Лоран Чапон. - Мы пропустим сверхинтенсивный свет через свиток, затем получим несколько двумерных изображений. Таким образом мы реконструируем трехмерный объем объекта, чтобы фактически прочитать текст".

Diamond Light Source (DLS)

Лаборатория, в которой проведут эксперимент

Фрагмент свитка из Геркуланума

При этом, отмечают ученые, чернила на свитках трудно увидеть даже с помощью синхротрона, поскольку они сделаны на основе углерода, как и папирус, на котором они написаны. Но исследователи надеются, что плотность бумаги будет тоньше в тех местах, где присутствуют письменные символы.

Кроме того, после сканирования фрагментов, на которых видны буквы, специалисты хотят использовать алгоритм машинного обучения, который расшифрует то, что написано на свитках.

Непосредственно процесс расшифровки

Затем полученные данные проанализируют ученые из Университета Кентукки (США) с использованием передовых компьютерных технологий.

"Библиотека в Геркулануме - единственная, сохранившаяся со времен Античности, - говорит Брент Сайлес, профессор компьютерных наук в университете Кентукки. - Тексты из древнего мира редки и ценны, и их невозможно прочитать посредством любого другого известного метода".