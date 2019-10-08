Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине (Фото)

Новости технологии:Сегодня компания Xiaomi провела в Киеве презентацию своих новинок, главная из которых - Redmi Note 8 Pro.

Что в нем особенного?

Это первый в мире смартфон с 64-мегапиксельным сенсором камеры Samsung ISOCELL Bright GW1. Всего в основной камере четыре модуля: 64 МП датчик дополняют 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный сенсор глубины и такая же камера для макросъёмки. Фронтальная камера 20-мегапиксельная с системой распознавания лиц.

Также Redmi Note 8 Pro получил 6.53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, процессор MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения, емкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, порт USB-C и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Раскрыты международные цены на Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп Стали известны новые подробности о выходе за пределы Китая навороченного смартфона Redmi Note 8 Pro. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в …https://t.co/aRSNoOUOpg pic.twitter.com/nUJQry5jqy — (@ferraru) 18 сентября 2019 г.

Когда и где купить?

Продажи Redmi Note 8 Pro стартуют в Украине 9 октября. На выбор есть три расцветки: Серый минерал, Белая жемчужина и Зеленый лес.