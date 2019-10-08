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Вторник, 08.10.2019
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Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине (Фото)

Состоялась презентация Redmi Note 8 Pro в Украине (Фото)
19:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сегодня компания Xiaomi провела в Киеве презентацию своих новинок, главная из которых - Redmi Note 8 Pro.

Что в нем особенного?

Это первый в мире смартфон с 64-мегапиксельным сенсором камеры Samsung ISOCELL Bright GW1. Всего в основной камере четыре модуля: 64 МП датчик дополняют 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный сенсор глубины и такая же камера для макросъёмки. Фронтальная камера 20-мегапиксельная с системой распознавания лиц.

Также Redmi Note 8 Pro получил 6.53-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, процессор MediaTek Helio G90T c системой жидкостного охлаждения, емкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки, порт USB-C и NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Xiaomi готовит к презентации еще один смартфон: заявлена камера на 108 мегапикселей

Когда и где купить?

Продажи Redmi Note 8 Pro стартуют в Украине 9 октября. На выбор есть три расцветки: Серый минерал, Белая жемчужина и Зеленый лес.

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Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
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