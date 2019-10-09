В Сети опубликован трейлер шутера Call of Duty: Modern Warfare (Видео)

Новости технологии:Разработчики решили изменить графический движок на более современный, что позволило добиться более реалистичной картинки.

Компания Activision и студия Infinity Ward опубликовали релизный трейлер своего шутера Call of Duty: Modern Warfare. Заметим, официальный релиз игры запланировали на 25 октября.

Что стало известно из новго трейлера? Свежее видео демонстрирует много эпизодов из сюжетной кампании, но полноценных геймплейных кадров главной истории шутера создатели так и не показали.

Одни считают, что разработчики не хотят лишних скандалов, связанных с показом армий разных стран без контекста сюжета, а другие считают, что Infinity Ward готовит что-то крутое и просто не хочет раскрывать все сюрпризы до премьеры.

Особенности. Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare избавится от сезонного абонемента и будет поддерживать кроссплатформенную игру.

Минимальные системные требования Call of Duty: Modern Warfare:

операционная система: Windows 7/10 (64-бит)

процессор: Intel Core i5-2500K / аналог AMD;

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950;

версия DirectX 12;

свободное место на жестком диске: 45 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Call of Duty: Modern Warfare:

операционная система: Windows 10 (64-бит)

процессор: Intel Core i7-4770K / аналог AMD;

оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580;

версия DirectX 12;

свободное место на жестком диске: 45 ГБ.

Дата выхода. Шутер Call of Duty: Modern Warfare выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и PC 25 октября 2019 года.