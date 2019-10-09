В Сети опубликован трейлер шутера Call of Duty: Modern Warfare (Видео)

Компания Activision и студия Infinity Ward опубликовали релизный трейлер своего шутера Call of Duty: Modern Warfare. Заметим, официальный релиз игры запланировали на 25 октября.
Что стало известно из новго трейлера? Свежее видео демонстрирует много эпизодов из сюжетной кампании, но полноценных геймплейных кадров главной истории шутера создатели так и не показали.
Одни считают, что разработчики не хотят лишних скандалов, связанных с показом армий разных стран без контекста сюжета, а другие считают, что Infinity Ward готовит что-то крутое и просто не хочет раскрывать все сюрпризы до премьеры.
Особенности. Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare избавится от сезонного абонемента и будет поддерживать кроссплатформенную игру.
Минимальные системные требования Call of Duty: Modern Warfare:
Рекомендуемые системные требования Call of Duty: Modern Warfare:
Дата выхода. Шутер Call of Duty: Modern Warfare выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и PC 25 октября 2019 года.