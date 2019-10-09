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Представлены смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

Представлены смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
12:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Среди главных отличий новинок: размер диагонали и их цена.

На презентации в Киеве 8 октября компания Xiaomi представила не только новые смартфоны, но и представила умные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S. 

Дизайн. Xiaomi Mi TV 4A получил дисплей диагональю 32 дюйма, а Mi TV 4S может похвастаться 55-дюймовым экраном. Xiaomi Mi TV 4S получил металлические рамки и корпус.

Основные характеристики. Кроме стильного дизайна смарт-телевизор получил 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенного хранилища и может похвастаться разрешением 4K HDR. Также новинка получила пульт с голосовым управлением.

В Xiaomi Mi TV 4A разрешение экрана HD (1366 × 768), в комплекте также идет пульт с голосовым управлением.

Оба телевизора работают под управлением фирменной операционной системы PatchWall.

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Другие особенности. Также устройства получили платформу Android TV со встроенными Google Play, Chromecast, по два динамика, стандарт DVB-T2, технологии DTS-HD и Dolby Audio, по 3 порта HDMI (включая один порт ARC), USB 2.0 и разъем Ethernet, а также Wi -Fi и Bluetooth 4.2 для подключения беспроводных колонок, наушников и других устройств.

Кроме того, пользователям доступна библиотека видео, контента которой хватит на 700 тысяч часов просмотра.

Цена. Телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S уже доступны украинцам. За Xiaomi Mi TV 4A придется заплатить 4 999 гривен, а вот "старшая" версия обойдется несколько дороже – 15 999 гривен.

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Техника, Технологии, Телевизоры, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi TV 4A, Mi TV 4S.
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