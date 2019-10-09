Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с двумя зарубежными спутниками (Видео)

Новости технологии:Этот аппарат станет первым построенным и запущенным в рамках концепции Mission Extension Vehicle.

Девятого октября, в 13:17 (мск), на космодроме Байконур должен состояться запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами Eutelsat-5WB и MEV-1.

При помощи разгонного блока "Бриз-М" ракета выведет на орбиту европейский спутник Eutelsat-5WB и американский космический заправщик MEV-1.

Согласно планам, MEV-1 состыкуется со спутником Intelsat и продлит его пребывание на орбите на пять лет. После этого космический заправщик займется обслуживанием других спутников.

Eutelsat-5WB — телекоммуникационный спутник, на который установили 35 одинаковых транспондеров Ku-диапазона (36 МГц): они будут охватывать три зоны обслуживания.