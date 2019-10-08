Скачать
Вторник, 08.10.2019
Загороднюк после визита в Золотое рассказал, что мешает развести войска
Загороднюк после визита в Золотое рассказал, что мешает развести войска
Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"
Правительство запустило проект "Диалоги об Украине"
Шевченко назвал лучшего тренера в своей карьере
Шевченко назвал лучшего тренера в своей карьере
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Boeing MQ-25 совершил первый полет с убранными шасси (Видео)

Boeing MQ-25 совершил первый полет с убранными шасси (Видео)
16:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Новые испытания перспективного палубника для ВМС США.

Компания Boeing показала второй испытательный полет революционного беспилотного аппарата Boeing MQ-25, который должен в будущем играть роль топливозаправщика для Военно-морских сил США.

MQ-25 впервые совершил полет с убранными шасси. Как отметили по этому поводу представители Boeing, компания "продолжает строгую программу летных испытаний беспилотного воздушного заправщика для ВМС США".

Напомним, первый полет БПЛА выполнил 19 сентября 2019 года. Boeing MQ-25 оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N: это новый вариант двигателя, который ранее применили на БПЛА MQ-4C Triton.

Компания SpaceX опубликовала видео полета космического корабля Starship

Предполагается, что в будущем MQ-25 сможет заправлять такие боевые самолеты, как Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler и Lockheed Martin F-35С. Наличие крупного беспилотного заправщика может существенно увеличить и без того широкий боевой потенциал ВМС США, однако сначала БПЛА должен доказать свою способность выполнять все поставленные перед ним задачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испытания, Первый полет, Беспилотный заправщик, Boeing MQ-25, Аппарата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
03 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
04 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020
Аваков презентовал комитету ВР проект бюджета МВД 2020
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь