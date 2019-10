Boeing MQ-25 совершил первый полет с убранными шасси (Видео)

Компания Boeing показала второй испытательный полет революционного беспилотного аппарата Boeing MQ-25, который должен в будущем играть роль топливозаправщика для Военно-морских сил США.

MQ-25 впервые совершил полет с убранными шасси. Как отметили по этому поводу представители Boeing, компания "продолжает строгую программу летных испытаний беспилотного воздушного заправщика для ВМС США".

Напомним, первый полет БПЛА выполнил 19 сентября 2019 года. Boeing MQ-25 оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N: это новый вариант двигателя, который ранее применили на БПЛА MQ-4C Triton.

#MQ25 took to the skies again last week, this time with landing gear up! We’re continuing a rigorous flight test program for the @USNavy unmanned aerial refueler. pic.twitter.com/82aGtkRBIW

— Boeing Defense (@BoeingDefense) 7 октября 2019 г.