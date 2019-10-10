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Четверг, 10.10.2019
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Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)

Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
02:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Ракета получила название "Блискавка": в качестве носителя для нее рассматривают фронтовой бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-27 и другие крылатые машины.

В рамках выставки "Оружие и безопасность — 2019" был продемонстрирован макет отечественной ракеты "Блискавка" ("Молния").

О презентации новинок украинского ВПК сообщил блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

В описании к ракете говорится, что она сможет развивать сверхзвуковую скорость, однако, по мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости.

"Конструкторское бюро "Южное" на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", макет реактивного снаряда "Тайфун-1", макеты РН "Циклон-1М", "Циклон-4М", "Антарес", космического аппарата дистанционного зондирования Земли YuzhSat, детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий", — говорится в сообщении пресс-службы КБ "Южное".

"Укроборонпром" показал новинки разработок ОПК

Как известно в России также разрабатывают гиперзвуковую ракету для Военно-морского флота, ранее получившую название "Циркон". Ее перспективы пока не известны.

В свою очередь, Сухопутные силы США хотят в будущем получить универсальный гиперзвуковой комплекс, на котором можно было бы применить (хотя бы частично) уже существующие системы. Аналогичные планы есть у ВВС и ВМС США.  

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Украина, Молния, Ракета, КБ "Южное", Оружие и безопасность 2019.
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