Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)

Новости технологии:Ракета получила название "Блискавка": в качестве носителя для нее рассматривают фронтовой бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-27 и другие крылатые машины.

В рамках выставки "Оружие и безопасность — 2019" был продемонстрирован макет отечественной ракеты "Блискавка" ("Молния").

О презентации новинок украинского ВПК сообщил блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.

В описании к ракете говорится, что она сможет развивать сверхзвуковую скорость, однако, по мнению независимых экспертов, конструкция свидетельствует о возможности полета на гиперзвуковой скорости.

"Конструкторское бюро "Южное" на выставке представило стенд с новейшими перспективными разработками аэрокосмического направления, в частности макет сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния", макет реактивного снаряда "Тайфун-1", макеты РН "Циклон-1М", "Циклон-4М", "Антарес", космического аппарата дистанционного зондирования Земли YuzhSat, детали и образцы РКТ, изготовленные с использованием аддитивных и перспективных технологий", — говорится в сообщении пресс-службы КБ "Южное".

Как известно в России также разрабатывают гиперзвуковую ракету для Военно-морского флота, ранее получившую название "Циркон". Ее перспективы пока не известны.

В свою очередь, Сухопутные силы США хотят в будущем получить универсальный гиперзвуковой комплекс, на котором можно было бы применить (хотя бы частично) уже существующие системы. Аналогичные планы есть у ВВС и ВМС США.