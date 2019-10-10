Готовьте 175Гб: В "Call of Duty: Modern Warfare" вернутся "Спецоперации" (Видео)

Новости технологии:Системные требования CoD: Modern Warfare для PC. Готовьте 175 Гб на жёстком диске!

С выходом Call of Duty: Modern Warfare в серию вернётся совместный режим "Спецоперации". Сегодня Activision и Infinity Ward представили трейлер развлечения и рассказали об основных особенностях режима.

"Спецоперации" — это набор масштабных заданий, вмещающих до четырёх игроков. Режим расширит историю основной кампании.

Действие операций происходит на разнообразных картах. Самая крупная из них расположена в городе Верданске. Вам будут доступны награды за серии убийств, знакомые по PvP-мультиплееру, — авиаудар, вызов беспилотника и так далее. Также заявлена управляемая техника — вертолёты, танки и внедорожники.

"Спецоперации" предложат несколько режимов:

"Операции", рассчитанные на команду из четырёх участников. Это комплексные миссии, в которых отряду предстоит выполнять задания. Можно действовать скрытно или сразу бросаться в бой с пушками наперевес. На релизе в Modern Warfare войдут четыре многоэтапные операции. Позже их число увеличат. Операции будут появляться на всех платформах одновременно.

"Миссии" — более линейные эпизоды, которые можно завершать как в одиночку, так и в компании до четырёх пользователей. Здесь игра проверит ваше мастерство использования определённых видов оружия, киллстриков и других инструментов. По итогам забега вы получите одну, две или три звезды.

"Выживание" — кооперативное развлечение, в котором нужно отражать волны врагов. Битвы разворачиваются на трёх уровнях из традиционного мультиплеера. Этот режим будет эксклюзивом PlayStation 4 до 1 октября 2020-го.

За успехи в "Спецоперациях" игрока будут щедро награждать предметами и снаряжением. Их позволят использовать как в кооперативе, так и в PvP.

В сервисе Battle.net также появились системные требования Call of Duty: Modern Warfare для персональных компьютеров. Соболезнуем обладателям слабого интернет-соединения — загружать игру явно придётся долго.

Минимальная конфигурация

Операционная система: 64-разрядная Windows 7 (SP1) или 10,

процессор: FX-6300 или Core i3-4340,

ОЗУ: 8 Гб,

видеокарта: Radeon HD 7950 или GeForce GTX 670/1650,

место на жёстком диске: 175 Гб.

Рекомендуемая конфигурация

Операционная система: 64-разрядная Windows 10 с последним обновлением,

процессор: Ryzen 5 1600X или Core i5-2500K,

ОЗУ: 12 Гб,

видеокарта: Radeon RX 580/R9 390 или GeForce GTX 970/1660,

место на жёстком диске: 175 Гб.

Call of Duty: Modern Warfare станет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One 25 октября.