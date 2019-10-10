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Четверг, 10.10.2019
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John Wick Hex вышла на ПК: первая реакция критиков и геймплейное видео

John Wick Hex вышла на ПК: первая реакция критиков и геймплейное видео
04:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Первые оценки John Wick Hex — стильная тактика про Джона Уика, но не для всех.

Игра про Джона Уика John Wick Hex добралась до PC. Геймеры только изучают проект Good Shepherd Entertainment, а журналисты уже успели наиграться и делятся впечатлениями.

Спустя 33 обзора критиков рейтинг PC-версии John Wick Hex на Metacritic остановился на отметке в 73 балла. От Shacknews игра получила 90 баллов за сюжет, "затягивающий геймплей" и битвы, которые заставляют думать. Журналист Screen Rant поставил проекту 40 баллов из-за недоработанных анимаций и кривой сложности, когда битвы становится то слишком простыми, то слишком сложными.

"John Wick Hex — стоит внимания любителей пошаговых стратегий и вызова, но в то же время игру сложно рекомендовать тем, кто хочет только еще одну возможность провести время в мире Джона Вика", — Hardcore Gamer, 70 баллов.

Первые оценки John Wick Hex:

  • Shacknews — 90
  • Wccftech — 85
  • DualShockers -85
  • GameSpot — 80
  • PC Gamer — 80
  • Game Informer — 80
  • Destructoid — 80
  • Hardcore Gamer — 70
  • IGN — 68
  • Screen Rant — 40
  • Daily Star — 40

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John Wick Hex уже вышла на PC (Windows) и Mac, а скоро доберется и до PlayStation 4 с Xbox One.

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Игры, Джон Уик, John Wick Hex, Good Shepherd Entertainment.
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