John Wick Hex вышла на ПК: первая реакция критиков и геймплейное видео

Новости технологии:Первые оценки John Wick Hex — стильная тактика про Джона Уика, но не для всех.

Игра про Джона Уика John Wick Hex добралась до PC. Геймеры только изучают проект Good Shepherd Entertainment, а журналисты уже успели наиграться и делятся впечатлениями.

Спустя 33 обзора критиков рейтинг PC-версии John Wick Hex на Metacritic остановился на отметке в 73 балла. От Shacknews игра получила 90 баллов за сюжет, "затягивающий геймплей" и битвы, которые заставляют думать. Журналист Screen Rant поставил проекту 40 баллов из-за недоработанных анимаций и кривой сложности, когда битвы становится то слишком простыми, то слишком сложными.

"John Wick Hex — стоит внимания любителей пошаговых стратегий и вызова, но в то же время игру сложно рекомендовать тем, кто хочет только еще одну возможность провести время в мире Джона Вика", — Hardcore Gamer, 70 баллов.

Первые оценки John Wick Hex:

Shacknews — 90

Wccftech — 85

DualShockers -85

GameSpot — 80

PC Gamer — 80

Game Informer — 80

Destructoid — 80

Hardcore Gamer — 70

IGN — 68

Screen Rant — 40

Daily Star — 40

John Wick Hex уже вышла на PC (Windows) и Mac, а скоро доберется и до PlayStation 4 с Xbox One.