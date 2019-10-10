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Четверг, 10.10.2019
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Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина

Instagram решил убрать вкладку "Подписки": названа причина
10:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Американская соцсеть Instagram уберет вкладку «Подписки» из приложения, лишив пользователей возможности оставаться в курсе активности друзей в пользу приватности.

Еще в 2011 году в Instagram появилась вкладка "Подписки", которая была предназначена для поиска нового контента в социальной сети. Однако многие пользователи использовали эту функцию как средство для слежения.

Что известно о нововведениях? Во вторник, 8 октября 2019 года, возможность следить за лайками и подписками друзей через раздел "Активность", в котором можно было просматривать их предпочтения и деятельность учетной записи, удалили с сервиса, сообщает Tech Crunch.

Причина. Известны случаи, когда подобная функция разрушила отношения и личную жизнь людей. Это происходило, когда человек сообщал своим знакомым, что не может ответить, а на самом деле вел активную переписку в Instagram – при этом его комментарии под чужими постами отображались в ленте активности.

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Особенно часто вкладкой пользовались журналисты, следящие за личной жизнью знаменитостей. Они могли заранее узнать о новых знакомствах звезд, их отношениях и других подробностях личной жизни.

Как все будет? Заметим, после изменений пользователи Instagram смогут видеть только журнал активности учетной записи.

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Соцсети, Социальные сети, Instagram, Технологии, Техно, Подписки.
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