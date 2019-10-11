Духовный наследник Thief: анонс Winter Ember (Видео)

Новости технологии:Анонс Winter Ember — изометрической преемницы Thief.

Издатель Blowfish Studios и разработчики из Sky Machine Studios представили изометрическую стелс-игру Winter Ember. Похоже, это не полноценный анонс, а смена названия — ранее проект назывался Ghost.

События разворачиваются в викторианскую эпоху. Игрокам предстоит примерить роль Артура Арториаса — безликого убийцы, жаждущего мести.

Вернувшись после почти десятилетнего изгнания в город Анаргал, где его лишили семьи, богатства и прошлого, он столкнулся с военизированной религиозной группировкой, которая захватила контроль над поселением в его отсутствие.

Судя по описанию, нас ждёт духовная наследница Thief. Авторы обещают нелинейные готические локации, наполненные сокровищами и загадками. Чтобы преодолеть их незамеченным, придётся использовать вертикальное строение уровней, подглядывание через замочные скважины и широкий набор предметов, включая более 30 разновидностей стрел, в том числе водяных.

Когда и на каких платформах появится Winter Ember, пока не говорят.