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Духовный наследник Thief: анонс Winter Ember (Видео)

Духовный наследник Thief: анонс Winter Ember (Видео)
04:05 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Анонс Winter Ember — изометрической преемницы Thief.

Издатель Blowfish Studios и разработчики из Sky Machine Studios представили изометрическую стелс-игру Winter Ember. Похоже, это не полноценный анонс, а смена названия — ранее проект назывался Ghost.

События разворачиваются в викторианскую эпоху. Игрокам предстоит примерить роль Артура Арториаса — безликого убийцы, жаждущего мести.

Вернувшись после почти десятилетнего изгнания в город Анаргал, где его лишили семьи, богатства и прошлого, он столкнулся с военизированной религиозной группировкой, которая захватила контроль над поселением в его отсутствие.

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Судя по описанию, нас ждёт духовная наследница Thief. Авторы обещают нелинейные готические локации, наполненные сокровищами и загадками. Чтобы преодолеть их незамеченным, придётся использовать вертикальное строение уровней, подглядывание через замочные скважины и широкий набор предметов, включая более 30 разновидностей стрел, в том числе водяных.

Когда и на каких платформах появится Winter Ember, пока не говорят.

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Игры, Winter Ember, Blowfish Studios, Sky Machine Studios.
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