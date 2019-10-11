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Samsung отложила запуск беты One UI 2.0 для флагманов Galaxy S10: когда ждать

Samsung отложила запуск беты One UI 2.0 для флагманов Galaxy S10: когда ждать
04:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung отложила выпуск One UI 2.0 на базе Android 10.

Компании Samsung пришлось отложить выпуск бета-версии своей фирменной прошивки One UI 2.0 на базе Android 10 для флагманов Galaxy S10.

Тестирование должно было стартовать сегодня, 10 октября, о чем сообщала служба поддержки корейского производителя в Германии.

Однако теперь в корейском сообществе заявили, что выпуск прошивки пришлось отложить. Почему — сотрудники службы поддержки не уточнили, но скорее всего, в One UI 2.0 нашли какие-то баги.

Точную дату в Samsung не озвучивают, но говорят, что прошивка должна выйти в середине месяца. То есть надолго она не задержится.

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Бета-тестирование One UI 2.0 стартует в Южной Корее, США и Германии, после чего апдейт должен выйти и в других странах.

Релиз финальной версии может состояться уже до конца года.

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Samsung, Смартфоны, Galaxy S10, One UI 2.0.
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