Samsung отложила запуск беты One UI 2.0 для флагманов Galaxy S10: когда ждать

Новости технологии:Samsung отложила выпуск One UI 2.0 на базе Android 10.

Компании Samsung пришлось отложить выпуск бета-версии своей фирменной прошивки One UI 2.0 на базе Android 10 для флагманов Galaxy S10.

Тестирование должно было стартовать сегодня, 10 октября, о чем сообщала служба поддержки корейского производителя в Германии.

Однако теперь в корейском сообществе заявили, что выпуск прошивки пришлось отложить. Почему — сотрудники службы поддержки не уточнили, но скорее всего, в One UI 2.0 нашли какие-то баги.

Точную дату в Samsung не озвучивают, но говорят, что прошивка должна выйти в середине месяца. То есть надолго она не задержится.

Бета-тестирование One UI 2.0 стартует в Южной Корее, США и Германии, после чего апдейт должен выйти и в других странах.

Релиз финальной версии может состояться уже до конца года.