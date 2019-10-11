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В Epic Games Store началась раздача Surviving Mars

В Epic Games Store началась раздача Surviving Mars
12:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:В Epic Games Store начали раздавать градостроительный симулятор колониста Красной планеты Surviving Mars.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Surviving Mars. Отметим, эту игру разработала болгарская студия Haemimont Games и выдала Paradox Interactive в начале 2018 года для PC, а также консолей Xbox One и Playstation 4.

Сюжет игры. В Surviving Mars игроки смогут возглавить процесс создания и развития земной колонии на Марсе. Также пользователям придется решать широкий спектр задач и бороться с вызовами, включая контроль запасов пищи и воды, технического состояния комплекса, здоровья колонистов и так далее.

Отзывы. Стало известно, что рейтинг проекта на Metacritic у журналистов – 76/100. С этим мнением непосредственно согласны пользователи Steam: на основе почти 6 тысяч обзоров игра получила оценку 76%. 

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Продолжительность распродажи. Известно, что данная акция в Epic Games Store продлится до 17 октября.

Продолжение симулятора. На этой неделе уже анонсировали продолжение этой игры, только под названием Surviving the Aftermath. Тайтл выйдет в конце 2020 года и будет использовать похожий с первой частью геймплей. Разработчики игры пообещали раскрыть подробности о Surviving the Aftermath уже на следующей неделе в рамках события PDXCON.

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Технологии, Игры, Компьютерные игры, Техно, Epic Games Store, Surviving Mars.
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